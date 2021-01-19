Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı
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Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı

19.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:53
Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı

SİLİVRİ TEM'de TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SİLİVRİ TEM'de TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmail A.'nın kullandığı 42 CMT 12 plakalı kamyonet ile 42 JG 264 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet savrularak, bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Sürücüsü bulunduğu yerde sıkışan kamyonetin kasası koptu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı
Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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