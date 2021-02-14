Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor
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Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor

14.02.2021 22:22 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:26
Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor

SİLİVRİ'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor.

SİLİVRİ'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. D-100 karayolunda tipi şeklinde yağan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Park halinde bulunan araçlar ise kar ile kaplandı. Kaldırım kenarlarında bulunan ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

- İstanbul

Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor
Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor
Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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