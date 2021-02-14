Silivri'de tipi şeklinde yağan kar etkili oluyor
14.02.2021 22:22 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:26
SİLİVRİ'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor.
SİLİVRİ'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. D-100 karayolunda tipi şeklinde yağan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Park halinde bulunan araçlar ise kar ile kaplandı. Kaldırım kenarlarında bulunan ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı