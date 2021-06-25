SİLİVRİ'DE TİCARETİ YASAKLANAN HAYVAN OPERASYONU
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SİLİVRİ'DE TİCARETİ YASAKLANAN HAYVAN OPERASYONU

SİLİVRİ'DE TİCARETİ YASAKLANAN HAYVAN OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de, düzenlenen operasyonda nesli tükenmekte olan ve ticareti yasaklanan çok sayıda yabani memeli hayvan ele geçirildi.

*Alpaka, koati, rakun...

Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK/ - SİLİVRİ'de, düzenlenen operasyonda nesli tükenmekte olan ve ticareti yasaklanan çok sayıda yabani memeli hayvan ele geçirildi.

Silivri Danamandıra'da ticareti yasak olan hayvan satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Çiftliğe düzenlenen operasyonda 3 alpaka, 4 koati, 2 rakun, 2 sincap ve deve kuşu ele geçirildi. 4915 kara hayvancılık kanunu ve 5607 kaçakçılık kanunu çerçevesinde çiftlik sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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