SİLİVRİ'DE TEM KENARINDAKİ AĞAÇLIK ALANDA YANGIN Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sördürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA