Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda yangın Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Silivri 'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sördürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA