Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda yangın
Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
05.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:56
Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
- İstanbul
Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sördürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA