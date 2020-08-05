SİLİVRİ'DE TEM KENARINDAKİ AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
05.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:45
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sördürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA