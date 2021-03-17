SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

17.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:06

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de telefon direğine çıkarak yağmurda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de telefon direğine çıkarak yağmurda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Selimpaşa Mahallesi 2035 Sokak'ta bulunan cami bahçesinde yaşandı. Yavru kedinin telefon direğinde mahsur kaldığı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB Silivri İtfaiyesi Kurtarma ekibi, mahsur kalan yavru kediyi indirerek, kurtardı. İtfaiye ekibi yavru kediye yiyecek ve su verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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