SİLİVRİ'DE TEK KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
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SİLİVRİ'DE TEK KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ

Silivri'de sabaha karşı bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

01.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:33
SİLİVRİ'DE TEK KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ

'de sabaha karşı bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Fener Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangını gören komşular durumu hemen ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrasında evde yapılan incelemelerde ekipleri bir cesetle karşılaştı. 65 yaşındaki Celaleddin Onat'a ait olduğu öğrenilen ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Onat'ın evde yalnız yaşadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 

Görüntü dökümü: --------------------Soğutma çalışmaları-İtfaiye ekipleri-Jandarma ekipleri-Sağlık ekipleri-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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