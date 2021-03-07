SİLİVRİ'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN

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Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyciler Mahallesi Sayduğu Sokak'ta bulunan kullanılmayan metruk tavuk çiftliğinde yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine İBB Silivri Büyükçavuşlu ve Değirmenköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede her hangi bir hayvana rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı