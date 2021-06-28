Silivri'de tarlada çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bir tarlada çıkan yangında 17 dönümlük ekili arazi zarar gördü.

Silivri'de bir tarlada çıkan yangında 17 dönümlük ekili arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında 17 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel