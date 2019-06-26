Silivri'de tarla yangınları
Silivri'de farklı yerlerdeki buğday tarlalarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri'de farklı yerlerdeki buğday tarlalarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fenerköy, Akören, Kadıköy ve Selimpaşa mahallerindeki bazı ekili alanlarda, farklı zamanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ederek söndürdü.
Yangınlar nedeniyle buğday tarlaları zarar gördü.
Kaynak: AA
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