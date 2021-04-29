SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kısıtlamaya saatler kala trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kısıtlamaya saatler kala trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul'un diğer ilçelerinden Silivri ve Tekirdağ bölgesindeki yazlıklara akın eden vatandaşlar D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Market ve giyim dükkanlarında ise vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı