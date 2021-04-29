SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
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SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kısıtlamaya saatler kala trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kısıtlamaya saatler kala trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul'un diğer ilçelerinden Silivri ve Tekirdağ bölgesindeki yazlıklara akın eden vatandaşlar D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Market ve giyim dükkanlarında ise vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
SİLİVRİ'DE TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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