Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı
Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evin üst katı tamamen yandı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
(Yusuf Eker/İHA)
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz
Mansur Yavaş'la ters düşüp BELPLAS'taki görevinden istifa eden İYİ Partili Köylüoğlu'ndan açıklama geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı
Son Dakika Haberleri