SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA SAATLER KALA YOĞUNLUK
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı.
17.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:57
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı. Banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğun olduğu bölgelerde sosyal mesafenin korunmadığı ve maskesiz dolaşanların olduğu görüldü.
Kaynak: DHA