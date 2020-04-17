SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA SAATLER KALA YOĞUNLUK Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı. Banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğun olduğu bölgelerde sosyal mesafenin korunmadığı ve maskesiz dolaşanların olduğu görüldü.

Kaynak: DHA