Silivri'de sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluk
SİLİVRİ'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı.
17.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:43
SİLİVRİ'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı. Banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğun olduğu bölgelerde sosyal mesafenin korunmadığı ve maskesiz dolaşanların olduğu görüldü.
- İstanbul
(FOTĞRAF)
- İstanbul
Kaynak: DHA