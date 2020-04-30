Silivri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk

SİLİVRİ'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı.

SİLİVRİ'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı.

Silivri'de gece yarısından itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala ilçe merkezinde yoğunluk yaşandı. Resmi dairlerde işlem yaptırmak isteyenlerle fırın ve marketlerde alışveriş yapanlar uzun kuyruk oluşturdu. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafeleri korumaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu. Ayrıca, çarşı merkezi ile D100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA