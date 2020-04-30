SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE YOĞUNLUK

Silivri'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı.