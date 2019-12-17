SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR
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SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR

SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

17.12.2019 02:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 02:17
SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL - 'de dün etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Silivri sahilinden görüntüler-İlçe Merkezinden görüntüler-Binalardan görüntüler

-D100 Karayolu'ndan detaylar


Kaynak: DHA
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