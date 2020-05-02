SİLİVRİ'DE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Silivri 'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

AKOM'un sağanak yağış uyarılarının ardından Silivri'de yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi Silivri'de trafiği olumsuz yönde etkiledi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halinde olan bir kurye yağışın etkisiyle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulurken bir yıldırım da sahile yakın noktaya düştü.

- İstanbul

Kaynak: DHA