Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Silivri'de uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
20.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:28

Silivri'de uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir kafede oturan Mehmet Kalkan ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç. ve Mehmet Kalkan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ecem Ç.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, Metehan Ç. olay sonrası emniyete giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Alparslan Ermiş
Alparslan Ermiş
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Seda Sayan Halil Sezai Meryem Uzerli
Spor Sörloth Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Anne Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:29:26. #1.14#
title