Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
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Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
20.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:40

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir kafede oturan Mehmet K. ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç ve Mehmet K. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin Metehan Ç., olay sonrası emniyete giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Alparslan Ermiş
Alparslan Ermiş
AA Editörü
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