SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA
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SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI Silivri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

31.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:53
SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI 'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silahla, kavga ettiği kişiye 3 el ateş etti. Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. verilmesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde şerit çekerek inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Olay yeri polis ekiplerinin çalışması

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Kaynak: DHA
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