Silivri'de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu
02.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:16
Silivri'de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu Yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi Silivri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu.
Silivri'de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu
Yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi
İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu. Yağış sırasında düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.
Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle göz gözü görmedi. Yağış nedeniyle rögar kapakları patladı, su taşkınları meydana geldi. Yağış sırasında düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.
Kaynak: İHA