Silivri'de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Silivri'de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu Yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi Silivri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu.