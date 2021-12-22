SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN - Haberler
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SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? SİLİVRİ'de sahte içki üretilen adrese yapılan baskında 94 litre kimyasal madde, 15 adet sahte içki alkol ele geçirildi.

? SİLİVRİ'de sahte içki üretilen adrese yapılan baskında 94 litre kimyasal madde, 15 adet sahte içki alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesinde G.G. isimli bir kişiye ait adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 94 litre kimyasal madde, 15 mililitre esans, 1 litre etil alkol ve 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi. G.G., polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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