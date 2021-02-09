Silivri'de sahil su altında kaldı
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Silivri'de sahil su altında kaldı

09.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:09
Silivri'de sahil su altında kaldı

SİLİVRİ'de fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.

SİLİVRİ'de fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.

Silivri'de fırtına sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkii sahili, oluşan dev dalgalarla su altında kaldı. Fırtınayla devrilen bir ağaç da denize düştü. Dalgalar kıyıdaki kaldırım taşlarını da söktü.(LAR)


- İstanbul
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı
Silivri'de sahil su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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