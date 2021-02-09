Silivri'de sahil su altında kaldı
09.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:09
SİLİVRİ'de fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.
SİLİVRİ'de fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.
- İstanbul
Silivri'de fırtına sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkii sahili, oluşan dev dalgalarla su altında kaldı. Fırtınayla devrilen bir ağaç da denize düştü. Dalgalar kıyıdaki kaldırım taşlarını da söktü.(LAR)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı