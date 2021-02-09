Silivri'de sahil su altında kaldı

SİLİVRİ'de fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.

Silivri'de fırtına sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkii sahili, oluşan dev dalgalarla su altında kaldı. Fırtınayla devrilen bir ağaç da denize düştü. Dalgalar kıyıdaki kaldırım taşlarını da söktü.(LAR)

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı