Silivri'de sağanak ve fırtına etkili oluyor
Haberler » Güncel » Silivri'de sağanak ve fırtına etkili oluyor - Haber

Silivri'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de sabah saatlerinden itibaren yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

06.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:20
Silivri'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

'de saatlerinden itibaren yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su birikintilerin oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünde ürünlerin ıslanmaması için naylon brandalarla korumaya çalıştı. İlçe'de yağış ve fırtınanın akşam saatlerinde daha da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler