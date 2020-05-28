SİLİVRİ'DE SAĞANAĞA YAKALANDILAR Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Silivri'de öğlen saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Silivri'de öğlen saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak, bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Silivri'de dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA