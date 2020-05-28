Silivri'de sağanağa yakalandılar
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Silivri'de sağanağa yakalandılar

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Silivri'de öğlen saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

Silivri'de sağanağa yakalandılar
28.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:15

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Silivri'de öğlen saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak, bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Silivri'de dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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