Silivri'de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu
29.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:01
SİLİVRİ'de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu.
SİLİVRİ'de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu.
Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında, "Silivri Selimpaşa önlerinde Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki dubanın koparak karaya oturduğu ihbarını alan kara tahlisiye ekibimiz, Kurtarma-2 Römorkörümüz ve KEGM botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı