Silivri'de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu
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Silivri'de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu

29.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:01
Silivri'de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu

SİLİVRİ'de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu.

SİLİVRİ'de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu.

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında, "Silivri Selimpaşa önlerinde Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki dubanın koparak karaya oturduğu ihbarını alan kara tahlisiye ekibimiz, Kurtarma-2 Römorkörümüz ve KEGM botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi" ifadeleri yer aldı.


Silivri'de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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