Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN

Son dakika gündem haberine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.