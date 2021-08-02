Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
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Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 03.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi üzerinde bulunan balık restoranında meydana geldi. Marina Caddesi üzerinde faaliyet gösteren balık restoranın baca kısmında yangın çıktı. Restoran çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Silivri itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında çatının bir kısmı ile baca kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORANIN BACASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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