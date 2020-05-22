Silivri'de Ramazan ayında 20 bin aileye gıda desteği sağlandı
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Silivri'de Ramazan ayında 20 bin aileye gıda desteği sağlandı

Koronavirüsle mücadele döneminde vatandaşların gıda ihtiyacında mağduriyet yaşamaması için Ramazan ayı ile birlikte 20 bin aileye erzak desteğinde bulunduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri Gıda Bankası marifeti ile her ay 4 bin haneye düzenli olarak yaptığımız...

Silivri'de Ramazan ayında 20 bin aileye gıda desteği sağlandı
22.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:15
–Koronavirüsle mücadele döneminde vatandaşların gıda ihtiyacında mağduriyet yaşamaması için Ramazan ayı ile birlikte 20 bin aileye erzak desteğinde bulunduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri Gıda Bankası marifeti ile her ay 4 bin haneye düzenli olarak yaptığımız gıda yardımlarımıza devam ettik. Aynı şekilde tek başına yaşayan ve iftarını hazırlayacak kimsesi olmayan 354 vatandaşımızın evine her gün sıcak yemek ulaştırdık." dedi. 

Ramazan Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçirecek olan vatandaşlara yayınladığı bayram mesajı ile seslenen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Umuyorum ki insanlık bu sınavdan bir ders çıkarır, bundan sonraki zamanlarda barış, kardeşlik, yardımlaşma ve huzur ortamı yeryüzüne hakim olur" dedi. 

"Bayram; buluşmanın, barışmanın ve beraberliğin öğütlendiği; küslüğün, dargınlığın ve ayrı düşmenin yerildiği mukaddes bir dönemin adıdır" diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yayınladığı bayram mesajında şunları söyledi; "Değerli hemşerilerim, mübarek Ramazan ayının nimet ve ibadetlerini idrak ettiğimiz bir aylık süreden sonra bayram günlerine ulaşmış bulunmaktayız. Bayramlar Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin nefes aldığı kavuşma sahasıdır. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönem ne yazık ki bu manevi heveslerimize engel olmaktadır.  Dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle yaşadığımız ağır imtihan ve meydana gelen olaylar, Ramazan ayının anlam ve ruhuna gölge düşürmüş, aynı durum bayram günlerini de etkisi altına almıştır. 'Nerede o eski bayramlar' diye hayıflandığımız bayram günlerinden bile mahrum kaldığımız bir süreçte olmak, kendimizi iyi bir süzgeçten geçirmek için büyük bir fırsattır. Umuyorum ki insanlık bu sınavdan bir ders çıkarır, bundan sonraki zamanlarda barış, kardeşlik, yardımlaşma ve huzur ortamı yeryüzüne hakim olur" 

"SİLİVRİ GIDA BANKASIYLA HER AY 4 BİN HANEYE DÜZENLİ GIDA YARDIMI YAPTIK"

Koronavirüsle mücadele döneminde hiçbir vatandaşın gıda ihtiyacı bakımından herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Ramazan ayı ile birlikte 20 bin aileye erzak desteğinde bulunduklarını belirten Başkan Yılmaz şöyle devam etti; "Pandemi sürecinde iftar sofralarında bir arada olamadık ama gönül birlikteliğimizi sağlamlaştırmak ve her zamankinden daha fazla yüreklere dokunmak adına tüm gayretimizi gösterdik. Silivri Gıda Bankası marifeti ile her ay 4 bin haneye düzenli olarak yaptığımız gıda yardımlarımıza devam ettik. Aynı şekilde tek başına yaşayan ve iftarını hazırlayacak kimsesi olmayan 354 vatandaşımızın evine her gün sıcak yemek ulaştırdık. Sosyal belediyeciliğin gereği olan yardımlaşma ve dayanışma anlayışını Silivri geneline yayarak istikrarlı bir şekilde yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.

Yaptığımız yardımlaşma çağrılarına koşar adımlarla karşılık veren tüm hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 1 koli yumurta getirenden de, 2 bin koli erzak teslim edenden de Allah razı olsun. Bu düşüncelerle, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizin huzuru ve bizlerin güvenliğini sağlamak adına şehadet şerbetini içen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza, ülkemizin güvenliği ve istikbali için mücadele veren askerlerimize başarı ve esenlikler temenni ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum" 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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