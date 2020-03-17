SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI - Haber
Yeni Mahalle, İtfaiye, Silivri, Güncel

SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI

Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de prizde unutulan ütü yangın çıkarttı.

17.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:52
SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI

Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de prizde unutulan ütü yangın çıkarttı. Yangında ütünün prize takılı olduğu oda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 14 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangına prizde unutulan ütünün yol açtığı tespit edilirken, ütünün prizde unutulduğu oda yanarak kullanılamaz hale geldi.

BACA YANGINI

Öte yandan, bu yangının ardından Silivri Alibey Mahallesi'nde yangın çıktı. 5 katlı apartmanın çatısından yoğun dumanların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, Merdiven aracılığıyla çatı katına çıktı. Yapılan incelemede çatıda yanma olmadığı ve apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin bacasının yandığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri ise bacanın bulunduğu alana girerek yangını söndürdü.

SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Oğlu duyurdu! Dahiliye Profesörü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Oğlu duyurdu! Dahiliye Profesörü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi Haber
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ece Erken Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Falcao Adem Büyük Bülent Uygun Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 23:03:09. #1.15#