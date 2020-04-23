SİLİVRİ'DE POLİSLER VE İTFAİYECİLER İSTİKLAL MARŞI OKUDU Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de polisler ve itfaiyeciler saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de polisler ve itfaiyeciler saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm Türkiye'de saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu. Silivri'de de sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar coşkuya evlerinden katılırken, görevleri başındaki polis ve itfaiyeciler İstiklal Marşı'nı okudu. Trafik polisleri daha sonra konvoy halinde ilçe turu attı.

Kaynak: DHA