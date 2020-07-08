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SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DENETİMLER
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SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DENETİMLER

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

08.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:02

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

İlçe Kaymakamlık koordinasyonunda, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, hamam, pastanelere yönelik olarak denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde işletmeciler gerekli hijyen kurallarına uydukları görülürken ekipler, işletmecileri hijyen kurallarını devam ettirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DENETİMLER

Kaynak: DHA

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