Silivri'de polis ve zabıtadan denetimler
SİLİVRİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.
08.07.2020 19:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:04
SİLİVRİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.
- İstanbul
İlçe Kaymakamlık koordinasyonunda, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, hamam, pastanelere yönelik olarak denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde işletmeciler gerekli hijyen kurallarına uydukları görülürken ekipler, işletmecileri hijyen kurallarını devam ettirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
- İstanbul
Kaynak: DHA