Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı - Haber
İçişleri Bakanlığı, Silivri, Polis

Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı Belediye ekipleri sahildeki bankları kaldırdı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahil kenarlarında spor yapmanın kısıtlanmasının ardından Silivri'de polis...

28.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:54
Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Belediye ekipleri sahildeki bankları kaldırdı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahil kenarlarında spor yapmanın kısıtlanmasının ardından Silivri'de polis ekipleri sahile girişi dubalarla kapattı. Vatandaşların sahile girişine izin vermeyen ekipler "Evde kal" uyarısı yaptı. Belediye ekipleri de sahildeki bankları kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın, balık tutmanın ve piknik yapmanın kısıtlandığı açıklandı. Genelgenin ardından polis ekipleri sahil kenarlarına, piknik alanlarına ve ormanlara gelen vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarıyor. Bu kapsamda polis ekipleri Silivri'de sahile girişi plastik dubalarla kapattı. Ekipler sahil kenarına gelerek vakit geçirmek isteyen vatandaşları, yeni tip korna virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyardı. Ekipler sık sık yaptıkları anonslarda "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zaruri olmadığı sürece evlerimizden çıkmayalım" dedi.

Öte yandan, Silivri Belediyesine bağlı ekipler de sahil kenarında bulunan bankları kaldırdı.

Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haber
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu Haber
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haber
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Muhterem Nur Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Basketbolcu Lionel Messi Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Milli Basketbolcu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:25:35. #1.15#
title