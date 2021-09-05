SİLİVRİ'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN
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SİLİVRİ'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN

SİLİVRİ'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

SİLİVRİ'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikanın da dün yandığı ileri sürüldü.

Silivri'ye Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. 

DÜN YANAN FABRİKA DA AYNI FİRMAYA AİT ÇIKTIÖte yandan dün Değirmenköy'de sabah 05.00 saatlerinde yangının çıktığı 10 bin metrekarelik alana kurulu fabrikanın da aynı firmaya ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, fabrikalarda çıkan yangınların üzerine kundaklama ihtimaline karşın olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü dökümü: -----------Olay yeri-Fabrikanın içindeki alevler-Dumanlar-Yangını izleyen vatandaşlar

-Yangından görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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