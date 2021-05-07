Silivri'de plastik fabrikasında yangın
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Silivri'de plastik fabrikasında yangın

Silivri'de plastik fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Silivri'de plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Silivri'de plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak'ta otomobil yedek parçası üreten plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının, fabrikanın vernik deposunun bulunduğu bölgede çıktığı belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Bu arada fabrikada çalışma olmadığı için herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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