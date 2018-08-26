Silivri'de Piknikçiler Çöp Birikmesine Neden Oldu

Silivri'de günübirlikçiler çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu.

Silivri Plajında deniz girmek için gelen günübirlikçi tatilciler deniz kenarlarında çöp ve atıkların oluşmasına neden oldu.

Silivri Belediyesi tarafından Mimarsinan Heykeli çevresine mangal, semaver yakma ve çadır kurmanın yasak olduğunu gösteren tabela asılmasına rağmen atıklar birikti.

Bu duruma sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.