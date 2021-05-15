Silivri'de pazar yerlerinde denetim

SİLİVRİ'de, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında cumartesi günleri açılan pazar yerlerinde denetim yapıldı.

SİLİVRİ'de, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında cumartesi günleri açılan pazar yerlerinde denetim yapıldı. Silivri Kaymakamı Ali Partal, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ve Zabıta Müdürü Uğur Tozlu pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi, pazarcıların bayramını kutladı. İlçe Kaymakamı Ali Partal yaptığı açıklamada, "Bugün tam kapanma süreci içerisinde, ikinci cumartesi. Silivri'de tüm pazar yerlerimiz açık. Şu an Pazartesi pazarında bulunup denetimler gerçekleştiriyoruz. Zabıta ve Emniyet Müdürümüzle beraber denetim yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına kontrol ediyoruz. Toplamda 9 pazarımız bulunuyor. 180 kişilik personelimiz görev alıyor" dedi. Ayrıca çevik kuvvet ekipleri pazar yerlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale için devriye gezdiği görüldü.

(Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı