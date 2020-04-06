Silivri'de pazar girişinde maske denetimi
Silivri'de pazartesi günleri kurulan halk pazarında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler denetlendi.
06.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:41
Silivri'de pazartesi günleri kurulan halk pazarında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler denetlendi.
Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, giriş yapan vatandaşlara uyarılarda bulunurken, maskesi olmayanlar ise pazara alınmadı.
Ekipler sık sık pazar içerisinde vatandaşların ürünlere dokunmaması uyarısında bulunurken emniyet ekipleri ise yaş kontrolü yaptı.
Kaynak: AA