SİLİVRİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebeple alevlere teslim oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine İBB Silivri İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı