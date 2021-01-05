Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı
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Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

05.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:07
Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de park halindeki midibüs alev alev yandı.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de park halindeki midibüs alev alev yandı. İtfai ekipleri yangını söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Alibey Mahallesi Terminal yanında bulunan midibüste saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 


Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı
Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı
Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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