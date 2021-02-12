Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, köprü altında park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. 34 UP 8684 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer D. bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü altında park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Ömer D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ömer D'yi araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Ömer D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer kamyonetin sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı