Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
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Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı

12.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:21
Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, köprü altında park halindeki kamyonete çarptı.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, köprü altında park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. 

Kaza, saat 12.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. 34 UP 8684  plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer D. bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü altında park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Ömer D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ömer D'yi araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Ömer D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer kamyonetin sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.


Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
Silivri'de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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