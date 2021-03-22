Son dakika haber | SİLİVRİ'DE PALETLERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI
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Son dakika haber | SİLİVRİ'DE PALETLERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI

22.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:34

Son dakika gündem haberi... SİLİVRİ'de paletlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

SİLİVRİ'de paletlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

Ortaköy Mahallesi Kösem Sultan Caddesi'nde paletlerin bulunduğu bir deponun tek katlı idari bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun sağanak yağış altında ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Son dakika haber | SİLİVRİ'DE PALETLERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI
Son dakika haber | SİLİVRİ'DE PALETLERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI
Son dakika haber | SİLİVRİ'DE PALETLERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI
Son dakika haber | SİLİVRİ'DE PALETLERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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