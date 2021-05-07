Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın
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Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın Silivri Kınalı mevkiinde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

İSTANBUL - Silivri Kınalı mevkiinde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Silivri Kınalı Mevkiinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'den olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın
Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın
Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın
Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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