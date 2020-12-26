Silivri'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Silivri'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

26.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:47
Silivri'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Silivri'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Silivri D-100 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada yaralanan kişiye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılırken, yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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