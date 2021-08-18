Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti
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Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti

Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Silivri'de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

İstanbul Silivri'de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AEZ 742 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne sebep olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kızdan geriye bisikletiyle kaydettiği görüntüleri kaldı. - İSTANBUL

Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti
Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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