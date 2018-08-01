Silivri'de Otomobil Yangını

Silivri'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Silivri kesiminde, Edirne yönüne giden Erol Ç. yönetimindeki 34 GAC 63 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobili durduran Erol Ç. ile eşi ve 2 çocuğu otomobilden çıkarak, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolda bir süre aksayan trafik yangının söndürülmesinin ardından, normale döndü.