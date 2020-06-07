SİLİVRİ'DE OTOMOBİL TAMPONUNDAKİ YILANI İTFAİYE ÇIKARDI Silivri'de otomobilin lastiği ile tamponu arasına giren giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp doğaya bırakıldı.

Silivri'de otomobilin lastiği ile tamponu arasına giren giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp doğaya bırakıldı.Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde dün park halinde bulunan otomobilin sağ arka lastiği ile tamponu arasına yılan girdi. Yılanı fark eden otomobilin sürücübü ile çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı girdiği yerden çıkardı. Yılan, yerleşim alanına uzak bir arazide doğaya bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA